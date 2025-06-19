Трамп: весь мир взорвется, если Иран получит ядерное оружие

«Ни в коем случае нельзя позволить, придется ли для этого воевать или нет, чтобы у Ирана было ядерное оружие, потому что весь мир взорвется. Мы этого не допустим», — сказал Трамп, передает CBS News. По его словам, несмотря на то, что часть международного сообщества не желает вмешательства США в ирано-израильский конфликт, Вашингтону, возможно, придется предпринять меры для недопущения появления у Тегерана такого вооружения.