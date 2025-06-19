Трамп: весь мир взорвется, если Иран получит ядерное оружие

Иран применил бы ядерным оружием, если бы мог завершить разработку, считает Трамп.
Соединенные Штаты не позволят Ирану получить ядерное оружие, поскольку это создаст угрозу для всего мира. Об этом он сообщил журналистам во время общения с прессой, заявил американский президент Дональд Трамп.
«Ни в коем случае нельзя позволить, придется ли для этого воевать или нет, чтобы у Ирана было ядерное оружие, потому что весь мир взорвется. Мы этого не допустим», — сказал Трамп, передает CBS News. По его словам, несмотря на то, что часть международного сообщества не желает вмешательства США в ирано-израильский конфликт, Вашингтону, возможно, придется предпринять меры для недопущения появления у Тегерана такого вооружения.
Трамп также отметил, что пока не принял решения о возможности участия американских вооруженных сил в атаках Израиля на Иран. Он подчеркнул, что дипломатические пути решения проблемы по-прежнему существуют и заключение соглашения по иранской ядерной программе остается возможным. «Никогда не поздно», — добавил президент США.
Трамп в интервью журналистам заявлял, что в случае успешного завершения разработки ядерного оружия Иран бы его применил. Он одобрил план военного удара по Тегерану, однако не дал окончательного распоряжения о его реализации, пишет газета Wall Street Journal. Президент России Владимир Путин, выступая на конференции в рамках Петербургского международного экономического форума, отметил, что в условиях конфликта с Израилем в Иране наблюдается рост консолидации общества вокруг национального руководства. Глава государства подчеркнул, что Москва сохраняет диалог как с Тегераном, так и с Тель-Авивом.