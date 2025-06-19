Путин обозначил цели армии РФ на Украине

Путин жестко ответил западным журналистам на обвинения в адрес России.
Президент России Владимир Путин заявил, что российские военные наносят удары исключительно по военным объектам на Украине, а не по жилым кварталам. На встрече с руководителями международных информагентств глава государства прокомментировал обвинения в адрес России в ударах по гражданской инфраструктуре Украины.
«Если бы ваши журналисты видели, как были уничтожены нашими ракетами целые жилые кварталы, они вряд ли могли вам об этом что-то сказать — они не остались бы в живых. Если они что-то и видели, то видели со стороны, и удар был не по жилым кварталам, а по объектам оборонно-промышленного комплекса», — заявил Путин. Он подчеркнул, что российские военные целенаправленно атакуют предприятия, производящие вооружение, и не скрывают этого.
Поводом для вопроса стал запрос представителя Associated Press, который обратил внимание на позицию МИД РФ, осудившего израильские авиаудары по Ирану 13 июня как неспровоцированные атаки против суверенного государства. Журналист спросил, как это соотносится с действиями России на Украине, упомянув, что сотрудники издания якобы видели разрушение жилых кварталов российскими ракетами.
Ранее, 4 июня, Владимир Путин в разговоре с Папой Римским Львом XIV осудил удары украинской стороны по мирным жителям, назвав их терроризмом по международному праву. Президент также отметил важность соблюдения международных норм и сообщил о переговорах с Украиной по вопросам обмена пленными и телами погибших.