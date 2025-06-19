Путин обозначил цели армии РФ на Украине

«Если бы ваши журналисты видели, как были уничтожены нашими ракетами целые жилые кварталы, они вряд ли могли вам об этом что-то сказать — они не остались бы в живых. Если они что-то и видели, то видели со стороны, и удар был не по жилым кварталам, а по объектам оборонно-промышленного комплекса», — заявил Путин. Он подчеркнул, что российские военные целенаправленно атакуют предприятия, производящие вооружение, и не скрывают этого.