В Индии крокодил растерзал женщину, которая мылась в реке

New Indian Express сообщает о гибели женщины в индийском нацпарке Бхитарканик: 45-летнюю Каджал Моханти утащил под воду и растерзал крокодил, когда она на рассвете купалась в реке Кхарасрота. Несколько женщин, находившихся рядом, стали свидетелями нападения. Во время поисков в тот же день спасатели обнаружили тело, частично съеденное хищником.