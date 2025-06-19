В Индии крокодил растерзал женщину, которая мылась в реке

New Indian Express сообщает о гибели женщины в индийском нацпарке Бхитарканик: 45-летнюю Каджал Моханти утащил под воду и растерзал крокодил, когда она на рассвете купалась в реке Кхарасрота. Несколько женщин, находившихся рядом, стали свидетелями нападения. Во время поисков в тот же день спасатели обнаружили тело, частично съеденное хищником.
За последние 22 месяца это уже одиннадцатый смертельный случай в окрестностях заповедника. Хотя лесное ведомство оградило 120 мест для купания, жители нередко пренебрегают установленными мерами безопасности.
Семье погибшей выделят компенсацию в миллион рупий (примерно 900 тысяч рублей).
Ранее крокодил съел купавшегося в реке маленького мальчика.