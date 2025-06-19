Дрон ВСУ атаковал авто и дом в Шебекинском округе, есть пострадавшие

Мужчина получил минно-взрывную травму и осколочные ранения ноги. Бойцы самообороны доставили его в Шебекинскую центральную районную больницу, где ему была оказана необходимая медицинская помощь. После этого он продолжит лечение амбулаторно. Автомобиль также получил повреждения.