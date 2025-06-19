Дрон ВСУ атаковал авто и дом в Шебекинском округе, есть пострадавшие

В Шебекинском округе, в районе села Маломихайловка, дрон Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковал легковой автомобиль, в результате чего был ранен мирный житель. Об этом в четверг, 19 июня, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
Мужчина получил минно-взрывную травму и осколочные ранения ноги. Бойцы самообороны доставили его в Шебекинскую центральную районную больницу, где ему была оказана необходимая медицинская помощь. После этого он продолжит лечение амбулаторно. Автомобиль также получил повреждения.
Кроме того, в городе Шебекино FPV-дрон ВСУ нанес удар по многоквартирному дому, в результате чего пострадал еще один мирный житель.
Мужчина, получивший минно-взрывную травму, был доставлен в Шебекинскую ЦРБ, где ему оказали медицинскую помощь, но он отказался от госпитализации.
— Повреждены фасад и остекление. Также перебита газовая труба — утечка газа устранена, — написал Гладков в своем Telegram-канале.
Накануне в зоне специальной военной операции (СВО) украинский беспилотник атаковал автомобиль, в котором находился священник из Пермского края Дорофей. Инцидент произошел неподалеку от Бахмута.