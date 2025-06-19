Бизнесмена приговорили к колонии за мошенничество в ходе подготовки зимней Универсиады

Руководитель НПО «Автоматика» осужден за хищения, связанные с подготовкой зимней Универсиады 2019 года в Красноярске.
Суд признал его виновным в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ, максимальное наказание — десять лет лишения свободы) и назначил ему три года колонии общего режима, сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.
Согласно материалам дела, в 2018 году Сибирский Федеральный университет и компания «Сибиряк» подписали контракт на строительство системы периметральной безопасности в «Деревне Универсиады» на территории учебного заведения. Сумма контракта составила 380 миллионов рублей, а фактическим исполнителем работ стало ООО НПО «Автоматика».
Следствие установило, что директор компании установил шкафы контроля с другими техническими характеристиками и по заниженной цене, однако акты выполненных работ были оформлены в соответствии с условиями контракта. В результате бюджет понес ущерб в размере 5 миллионов рублей.
Ранее рассказывали, что мэра Красноярска обвиняют во взятке в 180 млн рублей. Его отправили в СИЗО на 2 месяца, адвокаты подали апелляцию.