Полицейские спасли мотоциклиста после ДТП в Хабаровске

18 июня сотрудники УМВД России по Хабаровскому краю оказали экстренную помощь мотоциклисту, пострадавшему в серьезном ДТП. На улице Тургенева в районе дома № 51 мужчина выехал на встречную полосу, произошло столкновение с автомобилем Toyota Corolla Axio, движущимся по Уссурийскому бульвару в сторону набережной реки Амур. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.