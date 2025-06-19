Полицейские спасли мотоциклиста после ДТП в Хабаровске

18 июня сотрудники УМВД России по Хабаровскому краю оказали экстренную помощь мотоциклисту, пострадавшему в серьезном ДТП. На улице Тургенева в районе дома № 51 мужчина выехал на встречную полосу, произошло столкновение с автомобилем Toyota Corolla Axio, движущимся по Уссурийскому бульвару в сторону набережной реки Амур. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
33-летний водитель мотоцикла получил тяжелые травмы. Точное его состояние на данный момент неизвестно.
Очевидцами аварии стали сотрудники полиции, следовавшие на служебном автомобиле. Они оперативно наложили жгут для остановки кровотечения на ноге пострадавшего. В течение нескольких минут прибыла скорая помощь и доставила мотоциклиста в больницу. Мужчина находится под наблюдением врачей.
Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства происшествия.