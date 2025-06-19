В Новосибирске расследуют торговлю поддельными бумагами о гражданстве

Ранее в социальных сетях появилась информация о продаже поддельных документов о гражданстве в Новосибирске. При этом пользователи отмечают, что реклама таких услуг размещается открыто, а правоохранительные органы не предпринимают мер, ссылаясь на нехватку доказательств.