В Новосибирске расследуют торговлю поддельными бумагами о гражданстве

Глава Следственного комитета России поручил представить доклад о ходе проверки, связанной с подозрениями в мошенничестве на территории Новосибирской области. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Ранее в социальных сетях появилась информация о продаже поддельных документов о гражданстве в Новосибирске. При этом пользователи отмечают, что реклама таких услуг размещается открыто, а правоохранительные органы не предпринимают мер, ссылаясь на нехватку доказательств.
Следственные органы СУ СК России по Новосибирской области уже начали процессуальную проверку. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил главе регионального управления Евгению Долгалеву доложить о промежуточных результатах и установленных обстоятельствах.