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Строитель из Хабаровска обманул владельцев земельных участков на 20 млн рублей

Осуждённый обвинил во всём погоду и посты в соцсетях.

В Хабаровске за мошенничества со строительством на земельных участках осужден местный житель, обманувший своих клиентов на 20 млн рублей, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

Гражданин на протяжении трех лет, с 2018 по 2021 год, заключал с владельцами приусадебных участков договоры подряда на работы: строительные, ремонтные, электромонтажные и другие. При этом выполнять их он не собирался, но клиентов обманывал, что они ведутся. Деньги клиентов он потратил на себя.

В суде мужчина вину не признал и утверждал, что виноваты его подрядчики и партнеры, а также погода, негативные сообщения в его адрес в соцсетях и то, что, когда махинации вскрылись, он находился под домашним арестом.

Суд признал смягчающие обстоятельства — хроническое заболевание, помощь родственникам и то, что материальный ущерб подсудимый возмещал.

— Суд признал его виновным в совершении 25 эпизодов мошенничества (ст. 159 УК РФ) и приговорил к 5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, — сообщили в Объединенной пресс-службе судов Хабаровского края.

Напомним, в пригороде Хабаровска полицейские задержали компьютерного мастера, обманом обокравшего клиентов.