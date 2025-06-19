Строитель из Хабаровска обманул владельцев земельных участков на 20 млн рублей

Гражданин на протяжении трех лет, с 2018 по 2021 год, заключал с владельцами приусадебных участков договоры подряда на работы: строительные, ремонтные, электромонтажные и другие. При этом выполнять их он не собирался, но клиентов обманывал, что они ведутся. Деньги клиентов он потратил на себя.