За прошедшие сутки в Красноярском крае потушили 13 пожаров

За прошедшие сутки в крае потушили 13 пожаров. Об этом рассказали в региональном МЧС. Так, в деревне Лазарево Абанского района короткое замыкание проводки привело к пожару в доме на площади 92 «квадрата». Еще одно возгорание случилось по той же причине в селе Идринское. Огонь повредил кровлю многоквартирного дома на площади 260 квадратных метров. К счастью, никто не пострадал.