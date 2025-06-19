В результате атаки БПЛА ВСУ в Белгородской области пострадал человек

«В Шебекинском округе в районе села Маломихайловка дрон ВСУ атаковал легковой автомобиль. Ранен мирный житель. Мужчину с минно-взрывной травмой и слепыми осколочными ранениями ноги бойцы самообороны доставили в Шебекинскую ЦРБ. После оказания необходимой медицинской помощи продолжит лечение амбулаторно», — написал Гладков в своем Telegram-канале.
Губернатор также информировал о повреждении транспортного средства.
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