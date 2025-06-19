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В результате атаки БПЛА ВСУ в Белгородской области пострадал человек

МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Мирный житель белгородского села получил минно-взрывную травму и осколочные ранения ноги в результате атаки дрона ВСУ, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Источник: РИА "Новости"

«В Шебекинском округе в районе села Маломихайловка дрон ВСУ атаковал легковой автомобиль. Ранен мирный житель. Мужчину с минно-взрывной травмой и слепыми осколочными ранениями ноги бойцы самообороны доставили в Шебекинскую ЦРБ. После оказания необходимой медицинской помощи продолжит лечение амбулаторно», — написал Гладков в своем Telegram-канале.

Губернатор также информировал о повреждении транспортного средства.

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