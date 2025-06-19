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Армения сочла вмешательством в свои дела высказывания в России о деле Карапетяна

Армения выразила официальный протест Российской Федерации, направив ноту в связи с высказываниями российских политических и общественных деятелей, которые, по мнению Еревана, являются вмешательством во внутренние дела страны. Об этом сообщил глава Министерства иностранных дел Армении Арарат Мирзоян.

Армения направила официальную ноту России.

Армения выразила официальный протест Российской Федерации, направив ноту в связи с высказываниями российских политических и общественных деятелей, которые, по мнению Еревана, являются вмешательством во внутренние дела страны. Об этом сообщил глава Министерства иностранных дел Армении Арарат Мирзоян.

«Вчера в эфире российского телевидения прозвучали неприемлемые призывы, искаженные оценки и личные оскорбления, в том числе в адрес руководства Армении. Сразу после этого аналогичные высказывания прозвучали от российских политиков-депутатов и представителей большинства в правительстве», — сказал Мирзоян. Его цитату приводит Armenia Today.

Министр подчеркнул, что такие высказывания противоречат духу традиционной дружбы между двумя странами и основным документам, регулирующим двусторонние отношения. В качестве примера он привел слова телеведущего Владимира Соловьева и главного редактора RT Маргариты Симоньян, которые критически высказались о действиях армянской власти в отношении бизнесмена Самвела Карапетяна.

Предпринимателя Самвела Карапетяна арестовали в Армении на два месяца по обвинению в публичных призывах к захвату власти. Решение о заключении под стражу вынес суд 18 июня, сообщил член совета АНО «Евразия» Микаел Бадалян. Премьер-министр Армении Никол Пашинян в резкой форме отреагировал на высказывания российского предпринимателя Самвела Карапетяна, назвав его «негодяем» после того, как бизнесмен пообещал вмешаться в противостояние между главой правительства и Армянской апостольской церковью. Ранее в доме Карапетяна были проведены обыски, однако сам он задержан не был.

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