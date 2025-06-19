Армения сочла вмешательством в свои дела высказывания в России о деле Карапетяна

Армения направила официальную ноту России.
Армения выразила официальный протест Российской Федерации, направив ноту в связи с высказываниями российских политических и общественных деятелей, которые, по мнению Еревана, являются вмешательством во внутренние дела страны. Об этом сообщил глава Министерства иностранных дел Армении Арарат Мирзоян.
«Вчера в эфире российского телевидения прозвучали неприемлемые призывы, искаженные оценки и личные оскорбления, в том числе в адрес руководства Армении. Сразу после этого аналогичные высказывания прозвучали от российских политиков-депутатов и представителей большинства в правительстве», — сказал Мирзоян. Его цитату приводит Armenia Today.
Министр подчеркнул, что такие высказывания противоречат духу традиционной дружбы между двумя странами и основным документам, регулирующим двусторонние отношения. В качестве примера он привел слова телеведущего Владимира Соловьева и главного редактора RT Маргариты Симоньян, которые критически высказались о действиях армянской власти в отношении бизнесмена Самвела Карапетяна.
Предпринимателя Самвела Карапетяна арестовали в Армении на два месяца по обвинению в публичных призывах к захвату власти. Решение о заключении под стражу вынес суд 18 июня, сообщил член совета АНО «Евразия» Микаел Бадалян. Премьер-министр Армении Никол Пашинян в резкой форме отреагировал на высказывания российского предпринимателя Самвела Карапетяна, назвав его «негодяем» после того, как бизнесмен пообещал вмешаться в противостояние между главой правительства и Армянской апостольской церковью. Ранее в доме Карапетяна были проведены обыски, однако сам он задержан не был.