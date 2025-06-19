Армения сочла вмешательством в свои дела высказывания в России о деле Карапетяна

Предпринимателя Самвела Карапетяна арестовали в Армении на два месяца по обвинению в публичных призывах к захвату власти. Решение о заключении под стражу вынес суд 18 июня, сообщил член совета АНО «Евразия» Микаел Бадалян. Премьер-министр Армении Никол Пашинян в резкой форме отреагировал на высказывания российского предпринимателя Самвела Карапетяна, назвав его «негодяем» после того, как бизнесмен пообещал вмешаться в противостояние между главой правительства и Армянской апостольской церковью. Ранее в доме Карапетяна были проведены обыски, однако сам он задержан не был.