В Канске мать подозревается в истязании своего малолетнего сына

Об этом рассказали в СК по Красноярскому краю.
В результате мониторинга социальных сетей была обнаружена информация о противоправных действиях жительницы Канска в отношении её малолетнего ребенка. Следственный отдел по Канскому району ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия возбудил уголовное дело в отношении 37-летней женщины, подозреваемой в истязании своего сына, что квалифицируется по п. «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ.
По данным следствия, женщина воспитывала двоих сыновей — 6-летнего и 2-летнего. С апреля 2023 года по настоящее время она систематически применяла физическую силу к старшему ребенку, причиняя ему как физические, так и психические страдания.
На данный момент оба ребенка изъяты из семьи и помещены в КГКУ СО Центр семьи «Канский», где им оказывается необходимая помощь. Следствие также установило, что семья не состоит на профилактическом учете.
Подозреваемая задержана, и в настоящее время решается вопрос о мере пресечения. В рамках расследования уголовного дела будет проведена правовая оценка работы органов системы профилактики.
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