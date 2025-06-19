В Канске мать подозревается в истязании своего малолетнего сына

В результате мониторинга социальных сетей была обнаружена информация о противоправных действиях жительницы Канска в отношении её малолетнего ребенка. Следственный отдел по Канскому району ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия возбудил уголовное дело в отношении 37-летней женщины, подозреваемой в истязании своего сына, что квалифицируется по п. «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ.