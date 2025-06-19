Росгвардия усмирила дебоширов в больнице Артёма и на базе отдыха в Фокино

Первый сигнал поступил около часа ночи с охраняемого объекта на улице Партизанской в Артёме — тревожную кнопку нажали сотрудники городской больницы. На место прибыла группа задержания. Как выяснилось, 41-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения пришёл в учреждение после окончания приёма посетителей, требуя встречи с другом. Получив отказ, он начал громко скандалить, размахивать руками и использовать ненормативную лексику. Нарушителя доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.