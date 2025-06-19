Росгвардия усмирила дебоширов в больнице Артёма и на базе отдыха в Фокино

Сотрудники Росгвардии пресекли два инцидента, связанных с нарушением общественного порядка, произошедших в ночь на территории Приморья, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе регионального Управления Росгвардии.
Первый сигнал поступил около часа ночи с охраняемого объекта на улице Партизанской в Артёме — тревожную кнопку нажали сотрудники городской больницы. На место прибыла группа задержания. Как выяснилось, 41-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения пришёл в учреждение после окончания приёма посетителей, требуя встречи с другом. Получив отказ, он начал громко скандалить, размахивать руками и использовать ненормативную лексику. Нарушителя доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.
Второй случай произошёл в городе Фокино на одной из баз отдыха, расположенной на улице Ясной. Росгвардейцев вызвали по сигналу тревоги: 26-летний посетитель угрожал персоналу базы и мешал отдыху гостей. Сотрудники вневедомственной охраны также передали нарушителя в полицию.
Обоим приморцам предстоит ответить за свои действия в установленном порядке.
Напомним, в Уссурийске росгвардейцы пресекли правонарушение в одной из гостиниц на улице Советской. По словам администратора, одна из гостей в состоянии сильного алкогольного опьянения курила в холле, распивала спиртное, громко скандалила и оскорбляла персонал, создавая неудобства другим постояльцам.