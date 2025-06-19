«Пусть почитает, за что голосовала»: Захарова напомнила премьеру Италии о невмешательстве в дела других стран

«Кто-нибудь расскажите главе итальянского правительства, что 21 декабря 1965 года 109 голосами при одной воздержавшейся Британии Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию 2131 под названием “Декларация о недопустимости вмешательства во внутренние дела государств, об ограждении их независимости и суверенитета”.Пусть хоть почитает для интереса, за что тогда голосовала Италия», — написала Захарова в своем telegram-канале.