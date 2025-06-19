Захарова призвала Мелони почитать резолюцию ГА ООН.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова выступила с критикой в адрес премьер-министра Италии Джорджи Мелони после ее высказываний о политической ситуации в Иране. Она напомнила Мелони о важности соблюдения международных норм, в частности резолюции Генеральной Ассамблеи ООН, и призвала освежить их в памяти.
«Кто-нибудь расскажите главе итальянского правительства, что 21 декабря 1965 года 109 голосами при одной воздержавшейся Британии Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию 2131 под названием “Декларация о недопустимости вмешательства во внутренние дела государств, об ограждении их независимости и суверенитета”.Пусть хоть почитает для интереса, за что тогда голосовала Италия», — написала Захарова в своем telegram-канале.
Мелони ранее заявила, что поддерживает идею свержения иранского руководства народом. «Я всегда считала, что лучшим был бы сценарий свержения режима угнетенным иранским народом, которому это бы удалось», — сказала итальянский лидер.
Россия неоднократно подчеркивала свою приверженность принципам невмешательства во внутренние дела других государств, осуждая как силовые действия Израиля против Ирана, так и любые попытки внешнего давления на Тегеран. Российские власти на разных уровнях заявляли о необходимости соблюдать нормы международного права и резолюции ООН, а также выражали готовность содействовать деэскалации напряженности на Ближнем Востоке.