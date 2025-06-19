Российская военная авиация вырастет в цене

Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) выпускает технику в убыток себе.
Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК), часть государственной корпорации Ростех, находится в процессе переговоров с Министерством обороны России о пересмотре цен на авиационную технику. Целью данной инициативы является снижение количества убыточных контрактов, сообщил генеральный директор ОАК Вадим Бадеха.
«Мы проводим при поддержке “Ростеха” и Минпромторга большую работу с Минобороны по приведению цен к реальным. То есть мы стараемся сделать так, чтобы к концу года количество убыточных контрактов у нас близилось к нулю или было минимальным», — отметил Бадеха в интервью для РБК. По его словам, корпорация намерена достичь этих целей к концу текущего года.
В линейке продукции ОАК находятся такие известные самолеты, как СУ-57, СУ-75 и СУ-35, а также стратегические бомбардировщики ТУ-130 и ТУ-95МС. Государственный оборонный заказ играет значительную роль в деятельности компании, составляя более половины ее общей выручки.
В прошлом году убытки ОАК составили 14,2 миллиарда рублей при общей выручке в размере 198 миллиардов рублей. Генеральный директор выразил надежду на улучшение финансовых показателей за счет увеличения объемов экспорта. Бадеха также подчеркнул, что одной из основных проблем является сложность формирования себестоимости продукции, которая зачастую не отражает реальные затраты на фоне роста цен на материалы.
Ранее в «Ростехе» сообщали о разработке новой серии военно-транспортных самолетов различных классов, подчеркивая ключевую роль этой техники для Вооруженных сил России. Предприятия корпорации, в том числе ПАО «Ил», продолжают поставки модернизированных Ил-76МД-90А и развивают новые проекты для обеспечения стратегической мобильности и выполнения гуманитарных задач.