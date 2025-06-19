Российская военная авиация вырастет в цене

«Мы проводим при поддержке “Ростеха” и Минпромторга большую работу с Минобороны по приведению цен к реальным. То есть мы стараемся сделать так, чтобы к концу года количество убыточных контрактов у нас близилось к нулю или было минимальным», — отметил Бадеха в интервью для РБК. По его словам, корпорация намерена достичь этих целей к концу текущего года.