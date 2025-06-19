У южных Курил произошло землетрясение вслед за Японией

Перед этим землетрясение, магнитудой 6,1, произошло под дном Тихого океана у северо-восточного побережья Хоккайдо, самого северного острова Японии. Как сообщает метеорологическое управление страны, угрозы цунами не зафиксировано. Данных о пострадавших или повреждениях нет, транспортная система функционирует без перебоев. Подземные толчки ощущались на значительной части территории острова.