У южных Курил произошло землетрясение вслед за Японией

В четверг в 10:08 по местному времени (02:08 мск) в акватории Тихого океана зарегистрировано подземное толчок силой 5,8 балла. Эпицентр находился примерно в 103 километрах к юго-западу от села Крабозаводское на острове Шикотан, очаг располагался на глубине около 54 километров.
Колебания земли интенсивностью до трёх баллов ощутили жители двух населённых пунктов Шикотана, а также Южно-Курильска на Кунашире. Сигнал тревоги о возможном цунами не подавался. Об этом пишет «Интерфакс».
По предварительным сведениям, пострадавших и разрушений нет, все оперативные службы функционируют в штатном режиме. На месте работают рабочие группы, которые проверяют состояние жилых домов, объектов ЖКХ и социальной инфраструктуры. Ситуацию контролирует региональное управление МЧС.
Перед этим землетрясение, магнитудой 6,1, произошло под дном Тихого океана у северо-восточного побережья Хоккайдо, самого северного острова Японии. Как сообщает метеорологическое управление страны, угрозы цунами не зафиксировано. Данных о пострадавших или повреждениях нет, транспортная система функционирует без перебоев. Подземные толчки ощущались на значительной части территории острова.