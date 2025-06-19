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В омскую телебашню ударила молния

Инцидент случился во время сегодняшней ночной грозы.

Источник: Комсомольская правда

Во время сегодняшней ночной грозы в омскую телебашню угодил сильнейший разряд молнии. Чрезвычайное происшествие заснял на камеру случайный очевидец. На видео видно, как молния ударяет аккурат в вершину телебашни.

Сильнейшая гроза с молниями, шквалистым ветром и проливным дождем, как и прогнозировали синоптики, разразилась над Омском в ночь с 18 на 19 июня. Отметим, что удар молнии на прием телерадиосигнала не повлиял — на данный момент телевизоры в Омске идут нормально.

По данным синоптиков, угроза грозы также сохранится в Омске в ближайшие два дня.