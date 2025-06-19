В омскую телебашню ударила молния

Сильнейшая гроза с молниями, шквалистым ветром и проливным дождем, как и прогнозировали синоптики, разразилась над Омском в ночь с 18 на 19 июня. Отметим, что удар молнии на прием телерадиосигнала не повлиял — на данный момент телевизоры в Омске идут нормально.