На молокозаводе в Хабаровском крае погиб рабочий

Напомним, популярный курорт под Хабаровском вмиг превратился в место происшествия. В январе прошлого года здесь во время катания с горки на тюбе погиб человек. Сейчас прокуратура Хабаровского района проводит проверку по факту произошедшего. По предварительным данным, хабаровчанин получил травмы при спуске со склона на тюбе и скончался на месте. Очевидцы сообщают, что мужчина катился вместе с двумя своими детьми. Они ехали на трех тюбах, в какой-то момент тюбы разъединились и полетели вниз со склона.