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Росавиация: в аэропортах Калуги и Волгограда введены временные ограничения

В аэропортах Калуги и Волгограда ввели ограничения на прием и отправку рейсов.

Источник: Комсомольская правда

В аэропортах Волгограда и Калуги временно приостановили прием и отправку рейсов. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

По словам представителя ведомства, меры приняты для обеспечения безопасности полетов гражданских самолетов. Аэропорты «Гумрак» в Волгограде и «Грабцево» в Калуге сейчас не обслуживают рейсы.

Ранее стало известно, что аналогичные ограничения вводили в аэропорту Жуковский в Москве. В Росавиации пояснили, что такие меры необходимы для безопасности полетов. Службы аэропорта делали все, чтобы обеспечить стабильную работу и безопасность пассажиров.

17 июня временные ограничения действовали в аэропорту Тамбова. С 00:50 по московскому времени воздушная гавань не принимала и не отправляла самолеты. Также в тот день с 00:25 ограничения ввели в аэропорту Калуги.