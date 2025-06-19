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Bloomberg: США готовятся нанести удар по Ирану в ближайшие дни

Высокопоставленные чиновники США обсуждают планы возможного нанесения удара по Ирану в ближайшие дни, сообщает Bloomberg. По их информации, предполагаемый удар может быть нанесен 21−22 июня, однако источники отмечают, что планы могут измениться.

США планируют ударить по Ирану 20−21 июня.

Высокопоставленные чиновники США обсуждают планы возможного нанесения удара по Ирану в ближайшие дни, сообщает Bloomberg. По их информации, предполагаемый удар может быть нанесен 21−22 июня, однако источники отмечают, что планы могут измениться.

«Высокопоставленные чиновники США готовятся к возможности нанесения удара по Ирану в ближайшие дни… Ситуация все еще развивается и может измениться», — передает Bloomberg.

Вчера, 18 июня, советники Ситуационной палаты Белого дома сказали, что ближайшие 24−48 часов окажутся критическими для определения дальнейших действий США в отношении Ирана. По их словам, возможно, будет выбран дипломатический путь разрешения конфликта, однако не исключается и применение военной силы. Об этом сообщало ABC News.

Президент США также прояснил свою позицию по иранскому вопросу о необходимости капитуляции. По его словам, Тегеран должен сдаться.

Ближневосточный конфликт обострился в октябре 2023 года, когда израильская армия 7 октября сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию страны. В ответ Израиль объявил о начале контртеррористической операции в Газе. Почти через год военный конфликт на Ближнем Востоке перерос в полноценное столкновение Израиля с соседними арабскими странами, прежде всего, с Ираном и Ливаном. Подробнее — в сюжете URA.RU.