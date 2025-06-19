Bloomberg: США готовятся нанести удар по Ирану в ближайшие дни

Ближневосточный конфликт обострился в октябре 2023 года, когда израильская армия 7 октября сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию страны. В ответ Израиль объявил о начале контртеррористической операции в Газе. Почти через год военный конфликт на Ближнем Востоке перерос в полноценное столкновение Израиля с соседними арабскими странами, прежде всего, с Ираном и Ливаном. Подробнее — в сюжете URA.RU.