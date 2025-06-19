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Два человека попали в больницу в результате поножовщины в Актобе

Поножовщина случилась вчера днем позади центрального рынка Актобе — два человека попали в больницу, подозреваемого задержали, передает «Диапазон».

По данным пресс-службы департамента полиции региона, несколько человек распивали алкоголь, а после случилась поножовщина.

Сообщается, что 34-летний подозреваемый нанес двум мужчинам 29 и 30 лет удары ножом. В настоящий момент мужчина задержан, его удалось поймать по «горячим следам». Обоих раненых мужчин госпитализировали — об их состоянии рассказали в пресс-службе УОЗ региона.

Один пострадавший находится в состоянии крайней степени тяжести, у него ранение грудной клетки. Второй пострадавший лежит в отделении травматологии, состояние у него стабильное.