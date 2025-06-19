ВСУ атаковали Белгородскую область, пострадали два мирных жителя

«Мужчину доставили в Шебекинскую ЦРБ. После оказания необходимой медицинской помощи продолжит лечение амбулаторно», — написал он в своём телеграм-канале.
В городе Шебекино в результате удара FPV-дрона по многоквартирному дому пострадал ещё один мирный житель. Мужчина получил минно-взрывную травму и был доставлен в больницу. Кроме того, зафиксированы повреждения фасада и остекления. Также перебита газовая труба — аварийная служба оперативно ликвидировала утечку.
Ранее дрон ВСУ атаковал машину пермского священника в зоне спецоперации. Автомобиль, которым управлял игумен Дорофей, подвергся атаке FPV-дрона под Бахмутом. Экипаж успел покинуть машину до взрыва. Осколками был повреждён автомобиль и ранен боец, находившийся вместе со священником.