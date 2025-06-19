ВСУ атаковали Белгородскую область, пострадали два мирных жителя

В городе Шебекино в результате удара FPV-дрона по многоквартирному дому пострадал ещё один мирный житель. Мужчина получил минно-взрывную травму и был доставлен в больницу. Кроме того, зафиксированы повреждения фасада и остекления. Также перебита газовая труба — аварийная служба оперативно ликвидировала утечку.