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Захарова пригрозила немецким журналистам

Москва рассматривает возможность применения ответных мер в отношении ряда немецких журналистов, работающих в российской столице. Такие действия обсуждаются в связи с преследованием руководителя представительства медиагруппы «Россия сегодня» в Берлине Сергея Феоктистова. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на ПМЭФ.

Захарова призвала немецких журналистов приготовиться.

Москва рассматривает возможность применения ответных мер в отношении ряда немецких журналистов, работающих в российской столице. Такие действия обсуждаются в связи с преследованием руководителя представительства медиагруппы «Россия сегодня» в Берлине Сергея Феоктистова. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на ПМЭФ.

«Сейчас подбираются кандидатуры среди немецких журналистов, которые работают в Москве, для принятия в их отношении соответствующих действий», — сказала Захарова в интервью для РИА Новости. Она рекомендовала обязательно перевести эту новость на немецкий язык и распространить, чтобы для немецких журналистов в России ответные меры в отношении них не были новостью.

«Отвечать будем и за корреспондента РИА Новости, и за корреспондентов “Первого канала”. Немецким корреспондентам в Москве приготовиться», — резюмировала представитель МИД РФ.

Инцидент с Сергеем Феоктистовым произошел после того, как власти Германии отказались продлевать ему вид на жительство и потребовали покинуть страну до 19 августа, объяснив это политическими мотивами и санкциями против медиагруппы «Россия сегодня». В ходе обыска в берлинской квартире семьи журналиста немецкая полиция изъяла паспорта у его жены и дочери, что вызвало резкую реакцию российского МИД и стало поводом для обсуждения ответных мер в отношении немецких журналистов в Москве.

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