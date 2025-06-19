Захарова пригрозила немецким журналистам

Захарова призвала немецких журналистов приготовиться.
Москва рассматривает возможность применения ответных мер в отношении ряда немецких журналистов, работающих в российской столице. Такие действия обсуждаются в связи с преследованием руководителя представительства медиагруппы «Россия сегодня» в Берлине Сергея Феоктистова. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на ПМЭФ.
«Сейчас подбираются кандидатуры среди немецких журналистов, которые работают в Москве, для принятия в их отношении соответствующих действий», — сказала Захарова в интервью для РИА Новости. Она рекомендовала обязательно перевести эту новость на немецкий язык и распространить, чтобы для немецких журналистов в России ответные меры в отношении них не были новостью.
«Отвечать будем и за корреспондента РИА Новости, и за корреспондентов “Первого канала”. Немецким корреспондентам в Москве приготовиться», — резюмировала представитель МИД РФ.
Инцидент с Сергеем Феоктистовым произошел после того, как власти Германии отказались продлевать ему вид на жительство и потребовали покинуть страну до 19 августа, объяснив это политическими мотивами и санкциями против медиагруппы «Россия сегодня». В ходе обыска в берлинской квартире семьи журналиста немецкая полиция изъяла паспорта у его жены и дочери, что вызвало резкую реакцию российского МИД и стало поводом для обсуждения ответных мер в отношении немецких журналистов в Москве.