Захарова пригрозила немецким журналистам

Инцидент с Сергеем Феоктистовым произошел после того, как власти Германии отказались продлевать ему вид на жительство и потребовали покинуть страну до 19 августа, объяснив это политическими мотивами и санкциями против медиагруппы «Россия сегодня». В ходе обыска в берлинской квартире семьи журналиста немецкая полиция изъяла паспорта у его жены и дочери, что вызвало резкую реакцию российского МИД и стало поводом для обсуждения ответных мер в отношении немецких журналистов в Москве.