Путин рассказал о сделке, которую предлагал Ирану

«Вы знаете, мы когда-то предлагали нашим иранским друзьям проработать в области системы ПВО. Большого интереса тогда партнеры не проявили, ну и все. Что касается договора, о котором вы сказали, о стратегическом партнерстве [между РФ и Ираном], там нет статей, связанных с оборонной сферой. Это второе. А третье, наши иранские друзья об этом и не просят. Потому что практически нечего обсуждать», — заявил Путин.