Путин рассказал о сделке, которую предлагал Ирану

Путин сообщил, что предлагал Ирану совместную работу в области ПВО.
Москва предлагала Ирану совместные проекты по противовоздушной обороне, однако Тегеран не выразил заинтересованности в этом направлении. Об этом заявил президент России Владимир на встрече с руководителями ведущих информационных агентств мира.
«Вы знаете, мы когда-то предлагали нашим иранским друзьям проработать в области системы ПВО. Большого интереса тогда партнеры не проявили, ну и все. Что касается договора, о котором вы сказали, о стратегическом партнерстве [между РФ и Ираном], там нет статей, связанных с оборонной сферой. Это второе. А третье, наши иранские друзья об этом и не просят. Потому что практически нечего обсуждать», — заявил Путин.
Президент уточнил, что в обсуждаемом договоре о стратегическом партнерстве между Россией и Ираном отсутствуют положения, касающиеся военного сотрудничества или обмена технологиями в сфере ПВО. По его словам, инициатива о сотрудничестве в этой области исходила от российской стороны, однако официальный Тегеран не проявил к ней интереса и не делал соответствующих запросов.
В ходе встречи также подчеркивалось, что Москва и Тегеран продолжают взаимодействие в других сферах, однако вопросы военного характера на сегодняшний день не рассматриваются. Путин добавил, что обе страны поддерживают рабочие контакты по вопросам экономики, энергетики и инфраструктурного развития.
Ранее Путин уже подчеркивал, что Иран не обращался к России с просьбами о военной помощи, а сотрудничество между странами в военной сфере не обсуждается. Также российский президент отмечал, что Москва предлагала варианты урегулирования вопросов по иранской ядерной программе, которые учитывают интересы как Тегерана, так и других стран региона.