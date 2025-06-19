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Тестя Прилучного объявили в международный розыск

МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Тесть актера Павла Прилучного Аршак Брутян объявлен в международный розыск и заочно арестован в России, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.

Источник: © РИА Новости

Аршак Брутян — отец Зепюр Прилучной-Брутян, супруги актера.

«Аршак Робертович Брутян объявлен в международный розыск, суд в Москве избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца с момента задержания на территории РФ или экстрадиции», — рассказал собеседник агентства.

Он же ранее уточнил, что Брутяну заочно предъявлено обвинение в незаконной организации и проведении азартных игр организованной группой или лицом с использованием своего служебного положения или сопряженной с извлечением дохода в особо крупном размере. За совершение такого преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.

Некоторые СМИ в марте 2024 года сообщали о задержании Брутяна и ряда других лиц за организацию работы подпольного казино в Москве. Вскоре в прессе появилась информация, что мужчину отпустили после беседы с полицейскими.