Тестя Прилучного объявили в международный розыск

Аршак Брутян — отец Зепюр Прилучной-Брутян, супруги актера.
«Аршак Робертович Брутян объявлен в международный розыск, суд в Москве избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца с момента задержания на территории РФ или экстрадиции», — рассказал собеседник агентства.
Он же ранее уточнил, что Брутяну заочно предъявлено обвинение в незаконной организации и проведении азартных игр организованной группой или лицом с использованием своего служебного положения или сопряженной с извлечением дохода в особо крупном размере. За совершение такого преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.
Некоторые СМИ в марте 2024 года сообщали о задержании Брутяна и ряда других лиц за организацию работы подпольного казино в Москве. Вскоре в прессе появилась информация, что мужчину отпустили после беседы с полицейскими.