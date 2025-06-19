Тестя Прилучного объявили в международный розыск

Он же ранее уточнил, что Брутяну заочно предъявлено обвинение в незаконной организации и проведении азартных игр организованной группой или лицом с использованием своего служебного положения или сопряженной с извлечением дохода в особо крупном размере. За совершение такого преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.