Силовики раскрыли крупную сеть взяточников в системе образования

Началом масштабного расследования стала операция в Нукусе: сотрудники Службы государственной безопасности задержали преподавателя местной школы с поличным — он получил 1000 долларов от коллеги из Чимбайского района за помощь в прохождении экзаменов на получение профессионального сертификата. Как выяснилось, действовал он по указанию заместителя директора школы.
Во время доследственной проверки стало известно, что заместитель директора систематически получал от более чем 100 учителей суммы от 1000 до 1500 долларов за успешное прохождение государственной аттестации. Все транзакции он аккуратно записывал в личных блокнотах и на бумажных носителях, которые стали важными уликами.
Следствие также установило, что в схему был вовлечён главный методист отдела оценки знаний и квалификации педагогов Министерства дошкольного и школьного образования Каракалпакстана. Он получил 10 450 долларов, собранных с преподавателей, и позднее добровольно передал эту сумму следствию.
Кроме того, в махинациях фигурирует сотрудник Национальной гвардии, который допустил участие некоторых учителей в тестировании без необходимого досмотра, позволив им проносить мобильные телефоны — в том числе и для возможного получения подсказок.
Все участники схемы, по данным следствия, делили между собой полученные взятки. В результате в отношении фигурантов возбуждено уголовное дело по пункту «г» части 2 статьи 210 Уголовного кодекса — «Получение взятки по предварительному сговору группой должностных лиц».
Это правонарушение наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет. Следственные действия продолжаются.