Силовики раскрыли крупную сеть взяточников в системе образования

Во время доследственной проверки стало известно, что заместитель директора систематически получал от более чем 100 учителей суммы от 1000 до 1500 долларов за успешное прохождение государственной аттестации. Все транзакции он аккуратно записывал в личных блокнотах и на бумажных носителях, которые стали важными уликами.