Ричмонд
+29°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Песков рассказал, будет ли Путин снова говорить с Трампом

Новый телефонный разговор между президентами России и США, Владимиром Путиным и Дональдом Трампом, на этой неделе не запланирован. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, последний разговор между главами государств состоялся в прошлую субботу.

Песков рассказал о планах по контактам между США и Россией.

Новый телефонный разговор между президентами России и США, Владимиром Путиным и Дональдом Трампом, на этой неделе не запланирован. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, последний разговор между главами государств состоялся в прошлую субботу.

«Нет, сейчас нет таких планов», — ответил Песков на вопрос о планах по контактам лидеров. Его цитату приводит РИА Новости.

В ходе предыдущей беседы обсуждались вопросы, связанные с обострением ситуации на Ближнем Востоке. Трамп также отметил, что вопрос украинского конфликта был затронут, но не стал основной темой разговора. Ожидалось, что более подробное обсуждение данной темы пройдет на следующей неделе.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше