Песков рассказал, будет ли Путин снова говорить с Трампом

Песков рассказал о планах по контактам между США и Россией.
Новый телефонный разговор между президентами России и США, Владимиром Путиным и Дональдом Трампом, на этой неделе не запланирован. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, последний разговор между главами государств состоялся в прошлую субботу.
«Нет, сейчас нет таких планов», — ответил Песков на вопрос о планах по контактам лидеров. Его цитату приводит РИА Новости.
В ходе предыдущей беседы обсуждались вопросы, связанные с обострением ситуации на Ближнем Востоке. Трамп также отметил, что вопрос украинского конфликта был затронут, но не стал основной темой разговора. Ожидалось, что более подробное обсуждение данной темы пройдет на следующей неделе.