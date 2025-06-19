Песков рассказал, будет ли Путин снова говорить с Трампом

Новый телефонный разговор между президентами России и США, Владимиром Путиным и Дональдом Трампом, на этой неделе не запланирован. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, последний разговор между главами государств состоялся в прошлую субботу.