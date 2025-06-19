Путин: ВСУ не смогут сами применять Taurus, нужны немецкие офицеры

Путин сделал важное заявление насчет немецких ракет.
Украинские военные не могут самостоятельно использовать ракеты Taurus, управлять этим оружием способны только немецкие офицеры. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с руководителями международных информагентств.
«Что такое Taurus? Это высокоточное оружие, которым украинские военнослужащие управлять не могут. Они не в состоянии этого делать, это очевидные вещи, все это знают. Невозможно применять Taurus без космической разведки, это могут сделать только западные страны. Невозможно применять Taurus без немецких офицеров, только немецкие офицеры смогут управлять Taurus», — заявил президент. Путин обратил внимание, что ракеты Taurus — это высокоточное вооружение, требующее сложного управления и космической разведки, которые недоступны украинским военнослужащим.
Путин отметил, что использование немецких ракет не повлияет на развитие ситуации на поле боя на Украине, но приведет к ухудшению отношений между Россией и Германией. Президент РФ добавил, что Москва открыта к обсуждению любых тем в случае проявления интереса со стороны Германии и при наличии инициативы от немецких коллег. По его словам, диалог может быть восстановлен после официального обращения властей ФРГ. Однако по мнению российского лидера, Кремль не рассматривает Германию в качестве посредника в украинском кризисе.