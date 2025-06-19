Путин: ВСУ не смогут сами применять Taurus, нужны немецкие офицеры

Путин отметил, что использование немецких ракет не повлияет на развитие ситуации на поле боя на Украине, но приведет к ухудшению отношений между Россией и Германией. Президент РФ добавил, что Москва открыта к обсуждению любых тем в случае проявления интереса со стороны Германии и при наличии инициативы от немецких коллег. По его словам, диалог может быть восстановлен после официального обращения властей ФРГ. Однако по мнению российского лидера, Кремль не рассматривает Германию в качестве посредника в украинском кризисе.