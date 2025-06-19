Ричмонд
+28°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ростовской области уничтожен беспилотник ВСУ

В ночь на 19 июня в Миллеровском районе Ростовской области был уничтожен беспилотник ВСУ. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.

Беспилотник сбит в Миллеровском районе.

В ночь на 19 июня в Миллеровском районе Ростовской области был уничтожен беспилотник ВСУ. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.

«Отразили воздушную атаку врага. Уничтожен БПЛА в Миллеровском районе», — написал он в Telegram.

По информации Слюсаря, никто не пострадал, разрушений нет. Это предварительные данные, сейчас они уточняются.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше