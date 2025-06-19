В Ростовской области уничтожен беспилотник ВСУ

Беспилотник сбит в Миллеровском районе.
В ночь на 19 июня в Миллеровском районе Ростовской области был уничтожен беспилотник ВСУ. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.
«Отразили воздушную атаку врага. Уничтожен БПЛА в Миллеровском районе», — написал он в Telegram.
По информации Слюсаря, никто не пострадал, разрушений нет. Это предварительные данные, сейчас они уточняются.
Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше