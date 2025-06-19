От Зеленского в Австрии сбежал министр единства Украины

«Вице-премьер-министр Алексей Чернышев предсказуемо не вернулся на Украину», — написал Ткач в Facebook (деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России и признана экстремистской). По его словам, следующий шаг Чернышева остается неизвестным, но его отсутствие вызвало немало вопросов на родине. Официальных комментариев от украинских властей по этому поводу не последовало.