Министр единства Украины не вернулся в страну.
Министр единства Украины Алексей Чернышев не вернулся на Украину после рабочего визита в Австрию, где он сопровождал президента Владимира Зеленского. Об этом сообщил журналист и руководитель отдела расследований «Украинской правды» Михаил Ткач.
«Вице-премьер-министр Алексей Чернышев предсказуемо не вернулся на Украину», — написал Ткач в Facebook (деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России и признана экстремистской). По его словам, следующий шаг Чернышева остается неизвестным, но его отсутствие вызвало немало вопросов на родине. Официальных комментариев от украинских властей по этому поводу не последовало.
Отметим, что 13 июня Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специальная антикоррупционная прокуратура объявили о подозрении в неправомерном обогащении ряду бывших подчиненных Чернышова. Сообщается, что это происходило в министерстве регионального развития Украины и компании «Нафтогаз».
Ранее бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявлял, что Владимир Зеленский вскоре завершит политическую деятельность и покинет страну, а временное исполнение обязанностей президента перейдет к главе Верховной рады Руслану Стефанчуку. По словам Азарова, это связано с истечением срока полномочий Зеленского и утратой поддержки со стороны США и Европы.