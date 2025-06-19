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В Волгоградской области отражена массированная атака БПЛА

В ночь на 19 июня в Волгоградской области беспилотники ВСУ пытались атаковать несколько районов. Атака была успешно отбита, сообщил губернатор Андрей Бочаров.

Беспилотники перехвачены и уничтожены.

В ночь на 19 июня в Волгоградской области беспилотники ВСУ пытались атаковать несколько районов. Атака была успешно отбита, сообщил губернатор Андрей Бочаров.

«Атака отражена в Калачевском, Городищенском районах и в южной части Волгограда. Беспилотники перехвачены и нейтрализованы», — передает слова Бочарова telegram-канал администрации Волгоградской области.

Пострадавших и повреждений на земле нет, отметил глава региона. Ранее губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь рассказал об уничтожении украинского БПЛА над Миллеровским районом.

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