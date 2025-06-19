В Челябинской области осужден «киллер», требовавший деньги у потенциальной жертвы

Необычное дело рассмотрел Троицкий городской суд.
Фигурант — 37-летний мужчина из Оренбургской области, который с прошлого года проживал на Южном Урале.
Все произошло в сентябре 2024 года. Злоумышленник познакомился с жителем Троицка на улице и предложил выпить. После посиделок на одной из остановок общественного транспорта, он стал преследовать нового приятеля, который направился домой. Догнав, потребовал денег, придумав легенду, что ему заказали его убить за 60 тыс. рублей, предложил заплатить больше, чтобы избежать расправы.
«Троичанин не поверил в это. Тогда фигурант ударил его кулаком в живот, вытащил из кармана его пальто портмоне, банковские карты, смартфон и довел “жертву” до банкомата, где потребовал назвать пин-коды карт. Но потерпевший специально называл неверные цифры, чтобы злоумышленник не смог завладеть деньгами. Чтобы запугать знакомого, нападавший продолжал бить его в живот и по лицу. Но все же у него не получилось снять деньги с карты и разблокировать чужой телефон. Когда он понял, что все действия бесполезны, снова ударил потерпевшего и ушел. Когда вернулся, на месте уже были сотрудники полиции», — рассказали в пресс-службе суда.
Во время судебного процесса мужчина вину в совершении преступления признал частично, но от дачи показаний отказался. Гособвинителем были представлены неопровержимые доказательства.
Мужчину отправили в колонию общего режима на три года за разбой. Приговор не вступил в законную силу.