В Челябинской области осужден «киллер», требовавший деньги у потенциальной жертвы

«Троичанин не поверил в это. Тогда фигурант ударил его кулаком в живот, вытащил из кармана его пальто портмоне, банковские карты, смартфон и довел “жертву” до банкомата, где потребовал назвать пин-коды карт. Но потерпевший специально называл неверные цифры, чтобы злоумышленник не смог завладеть деньгами. Чтобы запугать знакомого, нападавший продолжал бить его в живот и по лицу. Но все же у него не получилось снять деньги с карты и разблокировать чужой телефон. Когда он понял, что все действия бесполезны, снова ударил потерпевшего и ушел. Когда вернулся, на месте уже были сотрудники полиции», — рассказали в пресс-службе суда.