Под Омском 19-летний водитель сбил 9-летнего мопедиста

Как сообщили в Госавтоинспекции по Омской области, на въезде в поселок в мопед въехал «ВАЗ 21102» под управлением 19-летнего водителя. В итоге медицинская помощь понадобилась 9-летнему мальчику и его пассажиру — 37-летнему мужине.