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Под Омском 19-летний водитель сбил 9-летнего мопедиста

Авария произошла в районном поселке Марьяновка.

Источник: Комсомольская правда

Вчера около 22:20 в районном поселке Марьяновка случилось ДТП, в котором пострадал 9-летний водитель мопеда.

Как сообщили в Госавтоинспекции по Омской области, на въезде в поселок в мопед въехал «ВАЗ 21102» под управлением 19-летнего водителя. В итоге медицинская помощь понадобилась 9-летнему мальчику и его пассажиру — 37-летнему мужине.

Окончательно причины и обстоятельства аварии будут установлены в ходе проверки. Ранее мы писали, что вчера в Центральном округе города Омска также пострадал несовершеннолетний мопедист.