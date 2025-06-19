Под Омском 19-летний водитель сбил 9-летнего мопедиста

Вчера около 22:20 в районном поселке Марьяновка случилось ДТП, в котором пострадал 9-летний водитель мопеда.
Как сообщили в Госавтоинспекции по Омской области, на въезде в поселок в мопед въехал «ВАЗ 21102» под управлением 19-летнего водителя. В итоге медицинская помощь понадобилась 9-летнему мальчику и его пассажиру — 37-летнему мужине.
Окончательно причины и обстоятельства аварии будут установлены в ходе проверки. Ранее мы писали, что вчера в Центральном округе города Омска также пострадал несовершеннолетний мопедист.