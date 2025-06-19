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В Смоленской области уничтожено 12 украинских беспилотников

В Смоленской области в ночь на 19 июня силами ПВО уничтожено 12 украинских беспилотников. Об этом сообщил губернатор региона Василий Анохин. Сегодня ночью наш регион вновь подвергся атаке украинских беспилотных летательных аппаратов.

Все беспилотники, атаковавшие Смоленскую область, уничтожены.

В Смоленской области в ночь на 19 июня силами ПВО уничтожено 12 украинских беспилотников. Об этом сообщил губернатор региона Василий Анохин. Сегодня ночью наш регион вновь подвергся атаке украинских беспилотных летательных аппаратов.

«В Починковском и Рославльском округах силами ПВО сбито и подавлено 12 БПЛА. На месте работают оперативные службы», — написал Анохин в Telegram.

Он попросил жителей региона соблюдать правила безопасности: при обнаружении обломков сбитых БПЛА не приближаться к ним, а сообщать в экстренные службы по телефону 112.

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