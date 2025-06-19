В Смоленской области уничтожено 12 украинских беспилотников

Все беспилотники, атаковавшие Смоленскую область, уничтожены.
В Смоленской области в ночь на 19 июня силами ПВО уничтожено 12 украинских беспилотников. Об этом сообщил губернатор региона Василий Анохин. Сегодня ночью наш регион вновь подвергся атаке украинских беспилотных летательных аппаратов.
«В Починковском и Рославльском округах силами ПВО сбито и подавлено 12 БПЛА. На месте работают оперативные службы», — написал Анохин в Telegram.
Он попросил жителей региона соблюдать правила безопасности: при обнаружении обломков сбитых БПЛА не приближаться к ним, а сообщать в экстренные службы по телефону 112.