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В Ростовской области отразили атаку БПЛА в ночь на 19 июня

Об атаке БПЛА в ночь на 19 июня сообщил глава Ростовской области Юрий Слюсарь.

Источник: Комсомольская правда

В ночь на 19 июня 2025 в Ростовской области была отражена воздушная атака. Об этом сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь.

— Силы и средства противовоздушной обороны уничтожили БПЛА в Миллеровском районе, — озвучил глава региона.

По предварительным данным, разрушений на земле и пострадавших нет.

— Информация уточняется, — добавил Юрий Борисович.

В ночь на 19 июня в Ростовской области была отражена воздушная атака. Алексей БУЛАТОВ.

Напомним, в марте этого года после атаки беспилотников на Ростовскую область погиб человек. ЧП произошло на трассе «Морозовск-Цимлянск». Находившийся в машине водитель скончался.

А за несколько дней до этого фрагменты сбитого БПЛА попали в многоэтажный дом, который находится на улице Горсоветской. В результате взрыва, стена обуглилась, а окна в квартирах получили повреждения. В результате пострадали два человека, их доставили в больницу.

Кроме того, 3 мая в Новороссийске в результате атаки были повреждены три многоквартирных жилых дома. Пострадали четыре человека — двое взрослых и двое детей. Известно, что это была семья из Ростовской области. Люди приехали в город-курорт на праздничные выходные.

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