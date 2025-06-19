Анохин: Расчёты ПВО сбили 12 беспилотников ВСУ в Смоленской области

«В результате слаженных действий Министерства обороны РФ в Починковском и Рославльском округах силами ПВО сбито и средствами РЭБ подавлено 12 БПЛА», — говорится в сообщении.
Согласно заявлению губернатора, обломки сбитых дронов не нанесли вреда людям и зданиям. На месте продолжают работать оперативные службы.
А ранее ВСУ атаковали Шебекинский округ в Белгородской области. В результате пострадали два человека, оба получили минно-взрывные травмы и были доставлены в больницу. Также были зафиксированы повреждения фасада и газовой трубы в многоквартирном доме. Утечка была ликвидирована.