Tasnim: десять баз США находятся в зоне поражения иранских ракет

Ранее сообщалось, что Иран привел в боевую готовность ракеты и военную технику для возможных ударов по американским базам на Ближнем Востоке в случае вмешательства США в конфликт Израиля с Тегераном. Министр обороны Ирана подчеркивал, что все такие объекты находятся в зоне досягаемости иранских вооруженных сил и решение о нанесении ударов будет принято незамедлительно при эскалации ситуации.