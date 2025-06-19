Tasnim: десять баз США находятся в зоне поражения иранских ракет

Тегеран может ударить по военным базам США Карта военных баз США в регионе, которые находятся в пределах досягаемости иранских ракетФото: TasnimNews.
Иранские ракеты способны поразить американские военные базы, расположенные в различных странах Ближнего Востока. Об этом свидетельствует инфографика, опубликованная иранским информационным агентством Tasnim.
Согласно представленной информации, в зоне досягаемости иранских ракет находятся американские военные объекты в таких странах, как Бахрейн, Иордания, Ирак, Катар, Королевство Саудовская Аравия (КСА), Кувейт, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), Оман, Сирия и Турция, сообщает TasnimNews. На данный момент официальные представители США не прокомментировали данное сообщение.
Ранее сообщалось, что Иран привел в боевую готовность ракеты и военную технику для возможных ударов по американским базам на Ближнем Востоке в случае вмешательства США в конфликт Израиля с Тегераном. Министр обороны Ирана подчеркивал, что все такие объекты находятся в зоне досягаемости иранских вооруженных сил и решение о нанесении ударов будет принято незамедлительно при эскалации ситуации.