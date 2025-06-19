Уже свыше 12 тыс. жителей Челябинской области пострадали от укусов клещей

Ранее со ссылкой на федеральный Роспотребнадзор сообщалось, что свыше 309,5 тыс. человек обратились в медицинские учреждения по всей стране с жалобами на укусы клещей с начала сезона их активности.
Наибольшее число пострадавших зафиксировано в Свердловской, Кемеровской, Кировской, Томской и Челябинской областях, а также Красноярском крае и Удмуртской Республике.
По данным местных санитарных врачей, инфицированность клещей вирусом энцефалита составила 0,8%, возбудителями боррелиоза — 23,6%, моноцитарного эрлихиоза — 2,5%, гранулоцитарного анаплазмоза — 1,4%. Такие данные получены по результатам исследований клещей, доставленных южноуральцами в лаборатории.
На 8 июня было зарегистрировано 12 тыс. 098 обращений жителей Челябинской области в медучреждения, по поводу присасывания клеща. Из общего числа 3305 — это дети.
«Случаи зарегистрированы во всех муниципальных образованиях. Диагноз клещевого энцефалита за пять месяцев текущего года установлен в 0,16 случаях на 100 тыс. населения, аналогичная статистика по заболеваемости боррелиозом», — говорят в региональном ведомстве.
Проводится противоклещевая обработка территорий мест массового отдыха населения, в том числе парков, скверов, садовых участков. На текущий период обработано 8636,12 га.