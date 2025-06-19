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Уже свыше 12 тыс. жителей Челябинской области пострадали от укусов клещей

Уже свыше 12 тыс. жителей Челябинской области пострадали от укусов клещей в текущем году, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Источник: РИА "Новости"

Ранее со ссылкой на федеральный Роспотребнадзор сообщалось, что свыше 309,5 тыс. человек обратились в медицинские учреждения по всей стране с жалобами на укусы клещей с начала сезона их активности.

Наибольшее число пострадавших зафиксировано в Свердловской, Кемеровской, Кировской, Томской и Челябинской областях, а также Красноярском крае и Удмуртской Республике.

По данным местных санитарных врачей, инфицированность клещей вирусом энцефалита составила 0,8%, возбудителями боррелиоза — 23,6%, моноцитарного эрлихиоза — 2,5%, гранулоцитарного анаплазмоза — 1,4%. Такие данные получены по результатам исследований клещей, доставленных южноуральцами в лаборатории.

На 8 июня было зарегистрировано 12 тыс. 098 обращений жителей Челябинской области в медучреждения, по поводу присасывания клеща. Из общего числа 3305 — это дети.

«Случаи зарегистрированы во всех муниципальных образованиях. Диагноз клещевого энцефалита за пять месяцев текущего года установлен в 0,16 случаях на 100 тыс. населения, аналогичная статистика по заболеваемости боррелиозом», — говорят в региональном ведомстве.

Проводится противоклещевая обработка территорий мест массового отдыха населения, в том числе парков, скверов, садовых участков. На текущий период обработано 8636,12 га.