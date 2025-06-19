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Слюсарь: Системы ПВО отразили атаку ВСУ в Миллеровском районе Ростовской области

Системы противовоздушной обороны отразили атаку Вооружённых сил Украины (ВСУ) в Ростовской области. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.

Источник: Life.ru

«Силы и средства противовоздушной обороны этой ночью отразили воздушную атаку врага, уничтожив БПЛА в Миллеровском районе. Предварительно, пострадавших и разрушений на земле нет», — проинформировал Слюсарь.

Ранее в Смоленской области расчёты противовоздушной обороны ликвидировали 12 украинских беспилотников. Разрушений и пострадавших в результате падений обломков дронов зафиксировано не было, на месте продолжают работу экстренные службы.

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