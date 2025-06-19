Слюсарь: Системы ПВО отразили атаку ВСУ в Миллеровском районе Ростовской области

«Силы и средства противовоздушной обороны этой ночью отразили воздушную атаку врага, уничтожив БПЛА в Миллеровском районе. Предварительно, пострадавших и разрушений на земле нет», — проинформировал Слюсарь.
Ранее в Смоленской области расчёты противовоздушной обороны ликвидировали 12 украинских беспилотников. Разрушений и пострадавших в результате падений обломков дронов зафиксировано не было, на месте продолжают работу экстренные службы.
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