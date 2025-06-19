Турист заснял, как ягуар напал на проплывающего мимо аллигатора

В штате Мату-Гросу-ду-Сул (Бразилия) ягуар вступил в поединок с аллигатором в воде и вышел из него невредимым.
Свидетелями противостояния хищников стали туристы из группы Итало Гарсии Алвеса. Один из путешественников рассказал, что обнаружил ягуара, притаившегося на древесных ветвях, во время исследования джунглей.
Мужчине пришлось провести в засаде четыре часа и 11 минут, чтобы запечатлеть момент, когда дикая кошка атаковала проплывающую мимо рептилию. Эти кадры были сняты на видео. Об инциденте информирует Need To Know.
Хищники схлестнулись в водной стихии. Некоторое время ягуар не появлялся на поверхности, однако было заметно, как он швыряет аллигатора из стороны в сторону. В финале схватки ягуар упустил жертву и выбрался на сушу.
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