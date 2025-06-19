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Бочаров: в Волгоградской области отразили массовую атаку БПЛА

Пострадавших и повреждений объектов нет.

Источник: Аргументы и факты

В ночь на текущие сутки в Волгоградской области была успешно отражена масштабная атака беспилотников.

Целями стали Калачевский и Городищенский районы, а также южная часть Волгограда.

По информации региональных властей, все дроны были перехвачены и обезврежены силами противовоздушной обороны Министерства обороны РФ. Жертв и разрушений в результате инцидента не зафиксировано.

Ранее в Смоленской области в ночь накануне было зафиксировано нападение с применением украинских беспилотников. По предварительным данным, пострадавших и разрушений в результате падения обломков нет.

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