Губернатор Анохин: В Смоленской области сбито и подавлено 12 беспилотников

Российские силы ПВО и РЭБ успешно отразили атаку 12 украинских беспилотников в Смоленской области. Об этом сообщил губернатор региона Василий Анохин. По его словам, дроны были сбиты и подавлены в Починковском и Рославльском районах. Пострадавших и разрушений нет, уточнил глава региона.
«Сегодня ночью наш регион вновь подвергся атаке украинских беспилотных летательных аппаратов», — уточнил глава региона в Telegram-канале.
Глава региона отметил, что российским военным удалось ликвидировать 12 украинских беспилотников в Починковском и Рославльском округах силами. В результате падения обломков никто не пострадал, а разрушений на земле не зафиксировано.
Ранее Минобороны РФ сообщило, что в течение дня, с 11:05 до 14:20 по московскому времени, российские силы ПВО уничтожили 13 украинских беспилотников. Семь из них ликвидировали над Курской областью, четыре — над Орловской, по одному — над Белгородской областью и Крымом. В военном ведомстве подчеркнули, что все дроны самолетного типа были перехвачены или уничтожены.