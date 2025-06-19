Губернатор Анохин: В Смоленской области сбито и подавлено 12 беспилотников

Ранее Минобороны РФ сообщило, что в течение дня, с 11:05 до 14:20 по московскому времени, российские силы ПВО уничтожили 13 украинских беспилотников. Семь из них ликвидировали над Курской областью, четыре — над Орловской, по одному — над Белгородской областью и Крымом. В военном ведомстве подчеркнули, что все дроны самолетного типа были перехвачены или уничтожены.