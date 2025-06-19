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В Уфе 12 выпускников написали ЕГЭ по физике на 100 баллов

12 выпускников в Уфе получили на ЕГЭ по физике 100 баллов.

Источник: Комсомольская правда

В Уфе 12 школьников сдали ЕГЭ по физике на максимальный балл. Среди них оказалось 11 парней и лишь одна девушка.

Как рассказали в городской администрации, семь стобалльников учатся в лицее № 153. Также максимальные результаты показали ребята из лицеев № 42, 161, 93 и гимназии № 82 при УГНТУ.

Особенно отличился Алексей Лобов из лицея № 153, который уже второй раз получает 100 баллов за ЕГЭ. До этого он идеально справился с экзаменом по профильной математике.

Ранее министерство образования Башкирии сообщало, что 11 человек в республике набрали максимум за ЕГЭ по русскому языку. Одна из них, выпускница из Белорецка, добилась такого результата дважды — по русскому и химии.

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