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9-летний ребенок на мопеде попал в аварию в Омской области

Юному водителю и его 37-летнему пассажиру понадобилась помощь врачей.

Источник: SuperOmsk.ru

Вечером среды, 18 июня 2025 года, в 22.20 случилась авария в Марьяновском районе. Об этом в четверг, 19 июня 2025 года, сообщили омские правоохранители.

«Прибывшими на место происшествия сотрудниками полиции предварительно установлено, что водитель автомобиля “ВАЗ 21102” молодой человек 2006 г.р., двигаясь по автодороге “подъезд к р.п. Марьяновка” допустил столкновение с мопедом под управлением мальчика 2016 г.р.», — рассказали в ведомстве.

В результате ДТП 9-летнему водителю мопеда и его 37-летнему пассажиру понадобилась медицинская помощь.

По факту аварии проводится проверка.