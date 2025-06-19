9-летний ребенок на мопеде попал в аварию в Омской области

«Прибывшими на место происшествия сотрудниками полиции предварительно установлено, что водитель автомобиля “ВАЗ 21102” молодой человек 2006 г.р., двигаясь по автодороге “подъезд к р.п. Марьяновка” допустил столкновение с мопедом под управлением мальчика 2016 г.р.», — рассказали в ведомстве.