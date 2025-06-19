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В Самарской области в 2025 году уже утонуло 12 человек, 22 удалось спасти

С начала 2025 года на территории Самарской области зарегистрировано более 20 чрезвычайных происшествий на водных объектах.

С начала 2025 года на территории Самарской области зарегистрировано более 20 чрезвычайных происшествий на водных объектах. Об этом сообщает региональное Главное управление МЧС России.

В результате этих инцидентов погибли 12 человек, включая одного ребёнка. Спасателям удалось спасти 22 человека, находившихся в экстремальных ситуациях на воде.

Кроме того, зафиксировано шесть аварий с участием маломерных судов, одна из которых закончилась гибелью человека.

В связи с ростом числа трагических случаев представители МЧС призывают граждан неукоснительно соблюдать правила безопасного поведения на воде:

Не купайтесь в состоянии алкогольного опьянения — это одно из главных причин несчастных случаев;

Отдыхайте только на официально организованных пляжах, где дежурят спасатели и обеспечена безопасность;

Избегайте купания при плохом самочувствии или повышенной утомлённости;

Не заплывайте далеко от берега и не рискуйте в незнакомых местах;

При отдыхе с детьми — не оставляйте их без присмотра ни на минуту.

Как отметили в ведомстве, большинство происшествий могли бы не случиться, если бы люди соблюдали простые меры предосторожности. Берегите себя и своих близких — безопасность на воде начинается с внимательности и ответственности!

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