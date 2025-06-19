Пропавшую 77-летнюю бабушку нашли в степи Костанайской области

Инцидент произошёл в посёлке Тобол района имени Бейимбета Майлина. Женщина 1948 года рождения пропала, и её исчезновение вызвало беспокойство у родственников. Сразу после поступления информации были организованы масштабные поисково-спасательные мероприятия.