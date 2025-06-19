Захарова рассказала, когда Россия признает Талибан*

Москва ожидает прибытия афганского посла в РФ, сообщила Захарова.
Официальное признание новых афганских властей Россией будет рассмотрено руководством страны «в свое время». Об этом сообщила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).
«Что касается официального признания действующих афганских властей — полагаем, что соответствующее решение будет принято российским руководством в свое время», — отметила Захарова. Цитату приводит РИА Новости.
Как заявила представитель РФ, российская сторона уведомила афганские власти о решении повысить статус дипломатического представительства Афганистана в Москве до уровня посла. В настоящее время ожидается прибытие нового посла в Россию.
Решение Верховного суда РФ о временной приостановке запрета на деятельность движения «Талибан» на территории России вступило в силу 20 мая. Это следует из единого реестра организаций, признанных террористическими, которые ведет ФСБ.
*Движение «Талибан» включено в санкционные списки и признано террористической организацией в соответствии с резолюциями ООН.