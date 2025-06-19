Мужчина притворялся стоматологом и лечил зубы по урокам из интернета

В Чехии задержана семья из трех человек, осуществлявшая стоматологическую практику без лицензии и соответствующего медицинского образования.
Семья открыла клинику в Гавличкув-Броде в 2023 году. 22-летний юноша, не имея образования стоматолога, проводил осмотры, экстракции зубов, обрабатывал корневые каналы и вводил анестезию, руководствуясь роликами из интернета. 50-летняя женщина выполняла функции медсестры, а 44-летний мужчина предоставлял помещение и занимался изготовлением зубных протезов.
Согласно данным полицейских, женщина официально трудилась в системе здравоохранения и обладала доступом к медицинским препаратам и расходным материалам. В подпольнную клинику она поставляла пломбировочные материалы, анестетики и прочее. Об этом информирует The Guardian.
Стоматолог-самоучка с сообщниками заработали 4 млн чешских крон (14,6 млн рублей). В полиции не стали уточнять, поступали ли жалобы на клинику.
Уточняется, что криминальную троицу арестовали в первых числах июня 2025 года. Подозреваемым инкриминируют незаконное предпринимательство, отмывание средств, причинение телесных повреждений, оборот наркотических веществ и кражу. Им грозит лишение свободы сроком до восьми лет.
Добавим, что ранее граждане не привлекались к уголовной ответственности. Степень родства участников группы также не уточняется.
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