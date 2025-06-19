Полицейский в Якутске сломал нос девушке-блогеру

Девушка-блогер в Якутске опубликовала в соцсети видео, на котором рассказывает о том, как в ресторане «Дуэты» на нее напал один из высокопоставленных сотрудников МВД Якутии. Посетительница сообщила, что мужчина сначала ущипнул ее, потом в ответ на возмущение ударил в лицо и сломал ей нос.