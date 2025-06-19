Губернатор Бочаров: отражена массированная атака БПЛА над Волгоградом

Волгоградский губернатор Андрей Бочаров сообщил, что ночью системы ПВО успешно отразили масштабный налет беспилотников на Калачевский и Городищенский районы Волгоградской области.
«Сегодня ночью силы ПВО Министерства обороны отразили массированную атаку БПЛА на территорию Волгоградской области в Калачевском, Городищенском районах и в южной части Волгограда», — проинформировал Бочаров в Telegram-канале.
Кроме этого, губернатор уточнил, что дежурные силы противовоздушной обороны осуществили уничтожение беспилотных летательных аппаратов.
Как подчеркнул глава региона, в результате инцидента не зарегистрировано ни пострадавших, ни повреждений инфраструктуры.
Ранее KP.RU писал, что в ночь на 19 июня силами противовоздушной обороны было уничтожено несколько БПЛА в Миллеровском районе Ростовской области.